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Казахстанка завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

14 Января 2020 07:23
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Казахстанка завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии состоялись женские соревнования по параллельному могулу в рамках этапа Кубка Европы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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На турнире первое место заняла представительница команды Казахстана Анастасия Городко, завоевавшая золотую медаль.

В этом же виде программы Олеся Граур показала четвертый результат. Второй стала Дж. Бергхуис (Нидерланды), а третье место заняла Катарина Рамсауер (Австрия).

В мужских соревнования Олег Цинн стал 17-м.


Фото: Olympic.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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