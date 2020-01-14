Казахстанка завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии состоялись женские соревнования по параллельному могулу в рамках этапа Кубка Европы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На турнире первое место заняла представительница команды Казахстана Анастасия Городко, завоевавшая золотую медаль.

В этом же виде программы Олеся Граур показала четвертый результат. Второй стала Дж. Бергхуис (Нидерланды), а третье место заняла Катарина Рамсауер (Австрия).

В мужских соревнования Олег Цинн стал 17-м.





Фото: Olympic.kz



