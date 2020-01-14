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Казахстанка завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле
14 Января 2020 07:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии состоялись женские соревнования по параллельному могулу в рамках этапа Кубка Европы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеЖанбота Алдабергенова стала первой на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике
На турнире первое место заняла представительница команды Казахстана Анастасия Городко, завоевавшая золотую медаль.
В этом же виде программы Олеся Граур показала четвертый результат. Второй стала Дж. Бергхуис (Нидерланды), а третье место заняла Катарина Рамсауер (Австрия).
В мужских соревнования Олег Цинн стал 17-м.
Фото: Olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
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