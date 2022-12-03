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    Казахстанка завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира в Финляндии

    3 Декабря 2022, 19:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конькобежка из Казахстана Алина Дауранова завоевала медаль этапа Кубка мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана сообщила:

    «Алина Дауранова стала серебряным призером этапа Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в Финляндии!».

    В Финляндии, городе Сейняйоки, проходит второй этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров. Соревнования проходят на открытом катке».

    Ранее казахстанская спортсменка уже завоевала две золотые медали в Финляндии на дистанциях 500 и 1000 метров.
    Спорт Финляндия
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