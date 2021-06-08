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    Казахстанка завоевала серебряную медаль на Кубке мира по танцам в Италии

    8 Июня 2021, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская параспортсменка Малика Муктарова завоевала серебряную награду на Кубке Мира в Италии по паратанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Ощущения непередаваемые, эмоции всегда берут своё. Но, если говорить честно, я не удовлетворена на 100 процентов своим выступлением. Это первые международные соревнования после карантина, так что все ещё впереди! Бывает на соревнованиях случаются непредвиденные ситуации, например, перед самым выходом порвалась лямка от платья, просто внезапно и зашивали ее перед выходом на паркет. Коляска чуть не сломалась. Но, нашей сборной ни что не помеха!», - поделилась впечатлениями Малика.

    Первенство прошло в городе Генуя. Честь Казахстана защищали 4 спортсмена. Кубок мира является прямым отбором на чемпионат мира в Корею, который пройдёт в 2022 году. В соревнованиях участвовало свыше трёхсот участников из 12 стран мира.

    «Я особо не верю в приметы, мой жизненный девиз: «Кто, если не я?» что-то вроде «кому, если не мне, нужно дойти до своей цели». Паратанцы для меня большая физическая поддержка, проверка на выносливость и сплочённость Команды в первую очередь. Все это даёт большую мотивацию стремиться только вперёд», - рассказала Малика Муктарова.

    Примечательно, что в судейскую бригаду была приглашена заслуженный тренер Казахстана по танцам, тренер столичной школы по паратанцам Алия Майдановна. Отбор проходил решением Национального Паралимпийского Комитета и решением отдельной комиссии.

    Серебряная чемпионка Кубка мира прилетит в Нур-Султан уже сегодня в 23:15 по столичному времени.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Италия Общество
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