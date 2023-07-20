Казахстанка завоевала «серебро» юниорского чемпионата мира по пулевой стрельбе

ЧХАНВОН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Арина Алтухова завоевала серебряную медаль чемпионате мира среди юниоров в Чханвоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка показала второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки (из трех положений, 50 метров).

Победу на турнире одержала Вивьен Джегги (Швейцария). Третьей стала Эмили Джегги (Швейцария).

Добавим, что в активе команды Казахстана уже две награды. Ранее «золото» завоевал Никита Чирюкин.