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    Казахстанка завоевала «серебро» юниорского чемпионата мира по пулевой стрельбе

    20 Июля 2023, 12:11

    ЧХАНВОН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Арина Алтухова завоевала серебряную медаль чемпионате мира среди юниоров в Чханвоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсменка показала второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки (из трех положений, 50 метров).

    Победу на турнире одержала Вивьен Джегги (Швейцария). Третьей стала Эмили Джегги (Швейцария).

    Добавим, что в активе команды Казахстана уже две награды. Ранее «золото» завоевал Никита Чирюкин.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Корея спортсмены Казахстана
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