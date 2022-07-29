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    • Казахстанка завоевала «серебро» ЧМ по таеквондо среди кадетов

    29 Июля 2022 12:09

    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Ярина Пуганцова заняла второе место на чемпионата мира по таеквондо среди кадетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    На даянге спортсменка провела четыре поединка, одержав три победы. В финале иранка Баран Ливани Джамал оказалась сильнее нашей таеквондистки. Таким образом, Пуганцова стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира.

    Чемпионат мира принимает столица Болгарии. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 77 стран.


    Фото: olympic.kz
    #Спорт
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