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Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве
6 Февраля 2022 13:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка София Николайчук стала третьей на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Спортсменка дошла до полуфинала турнира. В этом раунде ей противостояла россиянка Яна Бекмурзова. Сильнее оказалась соперница.
К слову, Бекмурзова в итоге завоевала золотую медаль, победив в финале соотечественницу Анастасию Назарову.
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