Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка София Николайчук стала третьей на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка дошла до полуфинала турнира. В этом раунде ей противостояла россиянка Яна Бекмурзова. Сильнее оказалась соперница.

К слову, Бекмурзова в итоге завоевала золотую медаль, победив в финале соотечественницу Анастасию Назарову.



