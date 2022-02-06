+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве

6 Февраля 2022 13:42
Поделиться:
Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка София Николайчук стала третьей на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC
Чемпионат по стрельбе из лука прошёл в Мангистауской области Лидер медального зачета определился на Олимпиаде в Пекине Непобежденный казахстанский боксер победил соперника и завоевал титул WBO

Спортсменка дошла до полуфинала турнира. В этом раунде ей противостояла россиянка Яна Бекмурзова. Сильнее оказалась соперница.

К слову, Бекмурзова в итоге завоевала золотую медаль, победив в финале соотечественницу Анастасию Назарову.



Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC
Чемпионат по стрельбе из лука прошёл в Мангистауской области
Лидер медального зачета определился на Олимпиаде в Пекине
Непобежденный казахстанский боксер победил соперника и завоевал титул WBO
Популярное
1 Что было в ночь с 4 на 5 января в Алматы: видео с подробностями появилось в сети
2 Январские события: Видео нападения на скорую помощь и пожарных появилось в сети
3 Депутаты встретились с родными задержанных во время беспорядков в Алматы
4 Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий
5 Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
6 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
Читайте также
Чемпионат по стрельбе из лука прошёл в Мангистауской области
Непобежденный казахстанский боксер победил соперника и завоевал титул WBO
Что было в ночь с 4 на 5 января в Алматы: видео с подробностями появилось в сети
Январские события: Видео нападения на скорую помощь и пожарных появилось в сети
Депутаты встретились с родными задержанных во время беспорядков в Алматы
Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий
Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив