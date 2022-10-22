Казахстанка завоевала «бронзу» на чемпионате Азии по маунтинбайку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Алина Саркулова завоевала бронзу в дисциплине кросс-кантри (XCO) на чемпионате Азии по маунтинбайку. В эти дни мероприятие проходит в Сунчхоне (Корея), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка Татьяна Генелева заняла седьмое место.

Результаты по кросс-кантри на чемпионат Азии в Сунчхоне:

1. Хунфэн Ли (Китай)- 1:23:38

2. Кайксиа Ма (Китай) +3:35

3. Алина Саркулова +6:35

7. Татьяна Генелева +17:48

Сборная Казахстана завоевала «золото» на чемпионате Азии по маунтинбайку. Честь казахстанской команды защищали Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов.

Ранее сообщалось, что казахстанские юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова в дисциплине кросс-кантри олимпик завоевали «золото» и «серебро», соответственно. Своим результатом порадовал и Денис Сергиенко, заняв второе место.













Фото: olympic.kz