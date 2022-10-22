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    11:55, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «бронзу» на чемпионате Азии по маунтинбайку

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Алина Саркулова завоевала бронзу в дисциплине кросс-кантри (XCO) на чемпионате Азии по маунтинбайку. В эти дни мероприятие проходит в Сунчхоне (Корея), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанка Татьяна Генелева заняла седьмое место.

    Результаты по кросс-кантри на чемпионат Азии в Сунчхоне:

    1. Хунфэн Ли (Китай)- 1:23:38

    2. Кайксиа Ма (Китай) +3:35

    3. Алина Саркулова +6:35

    7. Татьяна Генелева +17:48

    Сборная Казахстана завоевала «золото» на чемпионате Азии по маунтинбайку. Честь казахстанской команды защищали Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов.

    Ранее сообщалось, что казахстанские юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова в дисциплине кросс-кантри олимпик завоевали «золото» и «серебро», соответственно. Своим результатом порадовал и Денис Сергиенко, заняв второе место.



    Фото: olympic.kz


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