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    Казахстанка завоевала «бронзу» международного турнира по таеквондо во Франции

    15 Ноября 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Париже завершился международный турнир по таеквондо (WT) «French ECOpen 2021». В турнире принимали участие и казахстанские атлеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По итогам соревнований, казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль турнира в весовой категории до 73 кг. В полуфинальном поединке Жансель Дениз уступила представительнице Германии со счетом 23:16, поднявшись в итоге на третью ступень пьедестала.

    Отметим, что всего в открытом чемпионате класса G-1 приняли участие свыше 450 спортсменов из разных стран мира.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция
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