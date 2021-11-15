Казахстанка завоевала «бронзу» международного турнира по таеквондо во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Париже завершился международный турнир по таеквондо (WT) «French ECOpen 2021». В турнире принимали участие и казахстанские атлеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам соревнований, казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль турнира в весовой категории до 73 кг. В полуфинальном поединке Жансель Дениз уступила представительнице Германии со счетом 23:16, поднявшись в итоге на третью ступень пьедестала.

Отметим, что всего в открытом чемпионате класса G-1 приняли участие свыше 450 спортсменов из разных стран мира.