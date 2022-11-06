Казахстанка завоевала «бронзу» Кубка мира по фехтованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Адема Серикбай стала третьей на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на сабле, который в эти дни проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка дошла до полуфинала соревнований, уступив Наи Ким из Южной Кореи. Таким образом, Серикбай завершила турнир с «бронзой».

Ким в итоге заняла первое место. Второй стала Юнсе Ким (Южная Корея).













Фото: olympic.kz







