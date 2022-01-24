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Казахстанка заняла второе место по итогам велогонки в ОАЭ
24 Января 2022 18:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Рината Султанова поднялась на пьедестал по итогам велогонки в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Султанова успешно выступила Al Nazwa Cycling Challenge 2022. Данный старт состоялся в Шардже.
Казахстанская спортсменка заверила свое выступление на втором месте.
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