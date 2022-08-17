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    Казахстанка Юлия Путинцева проиграла бывшей седьмой ракетке мира на турнире в США

    17 Августа 2022 09:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира на харде в американском Цинциннати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого раунда Путинцева уступила в двух сетах местной спортсменке, бывшей седьмой ракетке мира Мэдисон Киз — 5:7, 3:6. За матч 38-й номер мирового рейтинга Путинцева допустила две двойные ошибки и ни разу не подала навылет. Также ей удалось спасти один из четырех брейкпойнтов.

    Следующей соперницей 24-й ракетки мира Мэдисон Киз станет представительница Латвии Елена Остапенко (15).


    Фото: www.sports.kz
    #Спорт #США #Теннис
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