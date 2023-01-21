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    Казахстанка Яна Хан остановилась в шаге от медали Универсиады-2023

    21 Января 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шорт-трекистка Яна Хан выступила в финале «А» женских соревнований на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам решающего забега Хан не смогла войти в тройку призеров, заняв четвертое место с результатом 44.951 и отставанием в +0.901.

    Победу одержала многократная чемпионка мира и двукратная обладательница олимпийского «золота» Чхве Мин Джон из Южной Кореи (44.050), вторая — китаянка Йичао Ван (+0.518), третье место заняла другая представительница Южной Кореи Пак Джи Юн (+0.673). Последняя спортсменка из пятерки, южнокореянка Со Хви Мин получила пенальти.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Универсиада
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