Казахстанка взяла вторую премию на детском конкурсе «Славянского базара»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Жасмин Тлеумбетова стала обладательницей второй премии на международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020» на «Славянском базаре», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Белта.

В Витебске подвели итоги международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре». Гран-при завоевала белорусская участница Ангелина Ломако. Обладателем I премии конкурса стал Криступас Кэрулис из Литвы. Вторую премию разделили Жасмин Тлеумбетова из Казахстана и Владимир Серков из России. Лауреатами III премии стали молдованка Богдана-Бьянка Вистерничану и украинка Анастасия Мартынюк.

В этом году в детском конкурсе «Славянского базара» выступили представители 17 стран. Конкурс проводился 18 июля в двух частях. В первой ребята исполнили песню композитора страны на родном языке, во второй части выступили с композицией на выбор.

Напомним, в 2019 году обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске» стал казахстанец Адильхан Макин.