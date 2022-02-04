Казахстанка выступит в матче во второй немецкой Бундеслиге по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРМ – В эти выходные состоятся очередные матчи в немецкой Бундеслиге. Казахстанка Анастасия Лаврова выступит в составе интернационального клуба «SV SCOTT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

5 февраля, клуб «SV SCOTT» (г. Йена) в составе которого выступает Анастасия Лаврова дома принимает лидера чемпионата Германии «MTV» (Тоштедт).

6 февраля клуб сыграет в Анрёхте с «ТТК», идущим на третьем месте. В случае успешного исхода встреч «SV SCOTT» сможет переместиться с шестого на четвертое место.

Отметим, что в составе клуба так же выступают Эдже Харак (Турция), Майя Кунац (Беларусь), Карлин ван Лиероп (Голландия), Маргариты Тишенко (Украина).