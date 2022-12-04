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    Казахстанка выиграла «золото» на турнире четырех континентов в Квебеке

    4 Декабря 2022, 07:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Она выиграла «золото» в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1:56.378. Серебряной призеркой стала еще одна казахстанка, Екатерина Айдова, пробежав дистанцию за 1:57.528. Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1:58.260). Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок.

    Турнир четырех континентов. Квебек (Канада).

    Женщины. 1500 метров.

    1. Надежда Морозова (Казахстан) — 1:56.378;

    2. Екатерина Айдова (Казахстан) — +1.15;

    3. Алисон Демаре (Канада) — +1.89.

    Ранее сообщалось, что команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на турнире четырех континентов в Квебеке.

    Виталий Щиголев одержал победу на дистанции 5000 метров. Он показал время 6:22.815.

    Надежда Морозова завоевала «серебро» в забеге на 3000 метров, преодолев дистанцию за 4:05.517.
    Спорт Канада
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