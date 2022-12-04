Казахстанка выиграла «золото» на турнире четырех континентов в Квебеке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Она выиграла «золото» в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1:56.378. Серебряной призеркой стала еще одна казахстанка, Екатерина Айдова, пробежав дистанцию за 1:57.528. Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1:58.260). Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок.
Турнир четырех континентов. Квебек (Канада).
Женщины. 1500 метров.
1. Надежда Морозова (Казахстан) — 1:56.378;
2. Екатерина Айдова (Казахстан) — +1.15;
3. Алисон Демаре (Канада) — +1.89.
Ранее сообщалось, что команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на турнире четырех континентов в Квебеке.
Виталий Щиголев одержал победу на дистанции 5000 метров. Он показал время 6:22.815.
Надежда Морозова завоевала «серебро» в забеге на 3000 метров, преодолев дистанцию за 4:05.517.