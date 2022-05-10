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    Казахстанка выиграла в стартовом раунде ЧМ-2022 по боксу в Стамбуле

    10 Мая 2022, 08:20

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В столице Турции стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин. Казахстанка Валентина Хальзова (до 70 кг) принесла стране первую победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Ее соперницей в 1/16 финала стала представительница Кении Лорна Куса Симби. Бой наша спортсменка завершила уже в первом раунде после двух нокдаунов.

    Следующей оппоненткой Хальзовой станет Суджин Сеон из Южной Кореи.

    Как сообщалось ранее, 10 мая в вечерней сессии выступит еще одна представительница женской сборной Казахстана по боксу в первом бое на чемпионате мира-2022 в Стамбуле. Алуа Балкибекова проведет бой с Приянкой Диллон из Канады.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Турция Бокс
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