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    Казахстанка впервые в истории получила серебряный значок судьи на вышке

    16 Ноября 2022, 20:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юлия Игнатченко стала первой казахстанкой, получившей столь высокое звание от мирового теннисного судейского сообщества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Серебряные значки (Silver Badge) присуждаются судьям на основании профессиональной деятельности. Для того, чтобы получить значок серебряного достоинства, нужно отсудить минимум 60 матчей международного уровня и получить хорошие оценки от судей категории «Золотой значок» и супервайзеров. Затем ITF, ATP, WTA и Grand Slam проводят собрание, на котором решается, заслуживает ли претендент карьерного повышения или нет.

    Судьи, имеющие серебряный значок, могут судить любые турниры серии «Большой шлем» и основные соревнования под эгидой ITF, ATP, WTA, включая финалы.

    «Только что получила письмо о повышении квалификации и нахожусь в состоянии «не может быть». До сих пор не верится! Этот год начался с финала на Аustralian Open на центральном корте. Получение Серебряного значка — самое лучшее его завершение. Очень благодарна всем, кто в меня верил, кто меня поддерживал, моему мужу Антону, который, несмотря на мои долгие поездки на турниры, расстройства после неудачных матчей, всегда верил, что я смогу и что все у меня получится. Моей семье большое спасибо за поддержку, спасибо Федерации тенниса Казахстана за возможность развиваться и достигать больших результатов, спасибо Дмитрию Савчуку, что он заставил меня попробовать отсудить всего один турнир (смеется). Считаю это достижение не только моим личным: это результат большой работы всего казахстанского тенниса, и еще одно подтверждение, что Федерация тенниса Казахстана на правильном пути. Спасибо за поздравления и за вашу веру в меня», — отметила Юлия Игнатченко.


    Фото: ktf.kz
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