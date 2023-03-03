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    Казахстанка Варвара Глухова выиграла «золото» по конькобежному спорту на зимних играх «Дети Азии»

    3 Марта 2023, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Варвара Глухова стала чемпионкой II зимних игр «Дети Азии» в масс-старте по конькобежному спорту. Она пробежала дистанцию за 6:11,61 секунду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры РК.

    Серебряная медаль досталась белорусской спортсменке Палине Севец, бронзовая награда - россиянке Екатерине Островской.

    Варвара Глухова является лидером национальной сборной и показала хорошие результаты на дистанции.

    Ранее сообщалось, что в Кемерово Российской Федерации стартовали II зимние спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия игр прошла в ледовом дворце «Кузбасс». Знаменосцем сборной Казахстана стал шорт-трекист Санжар Бекежан.

    Честь Казахстана защищают 64 атлета в 6 видах спорта. Всего будет разыграно 57 комплектов медалей. Соревнования продлятся до 4 марта.

    Первые зимние игры «Дети Азии» прошли в 2019 году в российском городе Южно-Сахалинск. Тогда честь Казахстана защищали 74 спортсмена, которые завоевали 7 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых медалей и заняли в командном зачете 6 место.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Зимние виды спорта
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