Казахстанка стала третьей на турнире по женской борьбе в Турции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауская спортсменка Алия Даулет стала обладательницей медали бронзового отлива на международном турнире Victory Cup в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юниорский турнир «Victory cup» по греко-римской, вольной и женской борьбе собрал около 500 участников из разных стран, в том числе Франции, Латвии, Ирана, Азербайджана, Турции, Грузии и Казахстана.

По словам старшего тренера Мангистауской области по женской борьбе Анар Хамитовой, на международный турнир приехали сильнейшие борцы.

«И это понятно, ведь данные соревнования - большая возможность посмотреть на подготовку перед чемпионатами Азии и мира, которые пройдут летом, убедиться в том, на каком уровне находятся соперники, проконтролировать ситуацию», - пояснила Анар Хамитова.

Мангистауская спортсменка Алия Даулет, боровшаяся в весе 46 кг, не только проанализировала возможности потенциальных соперниц, но и привезла домой медаль. При этом ей удалось выиграть «бронзу» у хозяйки турнира.

На международном турнире «Victory cup» Алия выступала впервые.

«Эта гонка для нашей спортсменки стала большим опытом перед чемпионатом Азии. Но у нее есть характер, решительность, которые позволили поднять на ступень пьедестала в Турции, и надеемся, помогут успешно выступить на предстоящих крупных чемпионатах. Они намечены на 3-18 июня. Будем готовиться, работать над ошибками», - добавила Анар Хамитова.