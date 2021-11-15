Казахстанка стала призером забега Marseille – Cassis во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, участница Олимпийских игр в Токио-2020 Жанна Мамажанова выступила в международном полумарафоне Marseille – Cassis Classique Internationale – 2021 во Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Армейская спортсменка преодолела 20-километровую дистанцию за 1 час 16 минут и 28 секунд и заняла третье место.

«Это ежегодный международный полумарафон, который проходит по маршруту от города Марсель до города Кассис во Франции. Каждый год в нем соревнуются около 20 тысяч бегунов, – поделилась Жанна Мамажанова. – Участие в подобных спортивных мероприятиях дает атлетам возможность отслеживать свой спортивный рост и достижения в контексте самых значимых забегов. Это своеобразная проверка на прочность и выносливость».

Marseille – Cassis входит в десятку известных полумарафонских гонок в мире. Впервые он был организован в 1979 году. Маршрут протяженностью в 20 км осложнен 327-метровым подъемом на холм.