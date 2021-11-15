Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанка стала призером забега Marseille – Cassis во Франции

    15 Ноября 2021, 22:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, участница Олимпийских игр в Токио-2020 Жанна Мамажанова выступила в международном полумарафоне Marseille – Cassis Classique Internationale – 2021 во Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Армейская спортсменка преодолела 20-километровую дистанцию за 1 час 16 минут и 28 секунд и заняла третье место.

    «Это ежегодный международный полумарафон, который проходит по маршруту от города Марсель до города Кассис во Франции. Каждый год в нем соревнуются около 20 тысяч бегунов, – поделилась Жанна Мамажанова. – Участие в подобных спортивных мероприятиях дает атлетам возможность отслеживать свой спортивный рост и достижения в контексте самых значимых забегов. Это своеобразная проверка на прочность и выносливость».

    Marseille – Cassis входит в десятку известных полумарафонских гонок в мире. Впервые он был организован в 1979 году. Маршрут протяженностью в 20 км осложнен 327-метровым подъемом на холм.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане