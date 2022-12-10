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    Казахстанка стала чемпионкой Азии по пауэрлифтингу

    10 Декабря 2022, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы Олеся Калинкина завоевала «золото» чемпионата Азии по пауэрлифтингу в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Олеся Калинкина - врач-эндоскопист Многопрофильной городской больницы №3. Начала заниматься спортом всего четыре года назад, в возрасте 33 лет. Тогда это было просто желание подтянуть тело.

    «Познакомилась с тренером, чемпионом мира по пауэрлифтингу, призером республиканских чемпионатов Александром Мирошниковым. Он увидел мои результаты и предложил попробовать себя в качестве спортсмена. В мае прошлого года участвовала в чемпионате Казахстана в Алматы, завоевала второе место, и получилось, что с первого выступления выполнила норматив мастера спорта», - рассказала О. Калинкина.

    По ее словам, добиться такого успеха было не просто, учитывая мощную конкуренцию на чемпионате. Результат ее вдохновил, она удвоила усилия и намерена продолжать спортивную карьеру. В мае спортсменка планирует поехать в Индию на чемпионат Азии. «Золото» в Дубае – результат усилий, стойкости и трудолюбия.

    Олеся параллельно развивается и в медицинской сфере. В МГБ№3 работает с января 2021 года врачом-эндоскопистом. Общий стаж 11 лет. Сотрудники и пациенты любят и уважают ее за профессионализм и отзывчивость.

    «Для меня это очень важно, повышать квалификацию, поэтому стараюсь постоянно обучаться: езжу на семинары, конференции, прохожу онлайн-обучения», - отметила она.

    Олеся Калинкина - мама и жена. Супруг тоже медик. На вопрос, как ей удается найти время на все, девушка отвечает просто: «было бы желание и поддержка».

    «Если захотеть, можно время найти на все: и на спорт, и на работу, и на семью. Родственники хорошо поддерживают меня, помогают. Муж сначала был против моего нового спортивного увлечения, говорил, что пауэрлифтинг не для женщин. Сейчас, когда видит мои результаты, говорит, что безумно мной гордится, и всячески меня поддерживает. Хочет, чтобы я двигалась дальше», - рассказала она.


    Фото: gov.kz
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