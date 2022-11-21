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Казахстанка стала абсолютной чемпионкой престижного теннисного турнира

21 Ноября 2022, 14:42
Казахстанка стала абсолютной чемпионкой престижного теннисного турнира
21 Ноября 2022, 14:42

Казахстанка стала абсолютной чемпионкой престижного теннисного турнира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Испании в академии знаменитого теннисиста Хуана Карлоса Ферреро завершился турнир третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В соревновании приняли участие сильнейшие игроки из стран: США, Австралия, Румыния, Италия, Казахстан, Германия, Аргентина, Бельгия и другие.

Казахстанка Ева Корышева завоевала трофеи в одиночном и парном разрядах. В финале одиночки Ева одержала уверенную победу над первой ракеткой турнира Гретой Немчек (Венгрия) со счетом 6:4, 6:4.

В матче за титул парного разряда Корышева с еще одной представительницей Казахстана Томирис Нуржан разгромила Грету Немчек/Анастасию Преду (Румыния) – 6:2, 6:2.

Для 13-летней Евы нынешний сезон сложился успешно: воспитанница актюбинской школы тенниса в этом году выиграла четыре турнира серии Tennis Europe, из которых три - в одиночном разряде.

Фото: sports.kz


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