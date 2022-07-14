Казахстанка проиграла на старте турнира в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Анна Данилина дебютировала на турнире одиночного разряда в венгерском Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич казахстанка потерпела поражение от местного дуэта Тимея Бабош – Фанни Столлар. Встреча, которая продлилась один час и 54 минуты, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 8:10.

По ходу матча пара казахстанки и сербки не совершила ни одной подачи навылет и исполнила две двойные ошибки. Также Данилина и Крунич выиграли пять очков и шесть геймов подряд.

Данный матч проходил на стадии 1/8 финала грунтового турнира.



Фото: sports.kz

