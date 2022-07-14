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    Казахстанка проиграла на старте турнира в Будапеште

    14 Июля 2022, 05:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Анна Данилина дебютировала на турнире одиночного разряда в венгерском Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич казахстанка потерпела поражение от местного дуэта Тимея Бабош – Фанни Столлар. Встреча, которая продлилась один час и 54 минуты, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 8:10.

    По ходу матча пара казахстанки и сербки не совершила ни одной подачи навылет и исполнила две двойные ошибки. Также Данилина и Крунич выиграли пять очков и шесть геймов подряд.

    Данный матч проходил на стадии 1/8 финала грунтового турнира.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Венгрия Теннис
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