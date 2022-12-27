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    Казахстанка признана лучшим борцом в Азии среди женщин

    27 Декабря 2022, 19:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатский Объединенный мир борьбы (UWW Asia) объявил лучших борцов континента уходящего 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу UWW Asia.

    В номинации «женская борьба» представительница сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова признана самой лучшей спортсменкой.

    26-летняя Жамиля Бакбергенова является чемпионкой Азии и двукратным серебряным призером мировых первенств 2021 и 2022 годов. 23 декабря Министерство спорта РК объявило ее лучшей спортсменкой страны текущего года.

    Кроме Жамилы Бакбергеновой, UWW Asia назвала кыргызстанца Акжола Махмудова лучшим среди борцов греко-римского стиля. А среди «вольников» лучшим признан японец Таиси Нарикуни.


    Фото: www.instagram.com/uww.asia
    Спорт Азия
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