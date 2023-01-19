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    Казахстанка отправила в нокдаун представительницу Таиланда

    19 Января 2023, 16:35

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши продолжают выступление на проходящем в Бангкоке (Таиланд) чемпионате Азии-2023 до 22 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Представительница весовой категории до 57 килограммов Виктория Графеева встретилась с местной спортсменкой Натничей Чонгпронгкланг. Во втором раунде Графеева заставила рефери дважды отсчитать тайской боксерше нокдаун. В третьем раунде бой был остановлен, а победа присуждена казахстанке.

    Напомним, что ранее сегодня свои первые поединки на ЧА-2023 до 22 лет провели три казахстанки: Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды (52 кг) потерпели поражения и завершили выступление на первенстве, а Молдир Тойкова (50 кг) смогла выйти в следующий раунд.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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