Казахстанка отправила в нокдаун представительницу Таиланда

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши продолжают выступление на проходящем в Бангкоке (Таиланд) чемпионате Азии-2023 до 22 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представительница весовой категории до 57 килограммов Виктория Графеева встретилась с местной спортсменкой Натничей Чонгпронгкланг. Во втором раунде Графеева заставила рефери дважды отсчитать тайской боксерше нокдаун. В третьем раунде бой был остановлен, а победа присуждена казахстанке.

Напомним, что ранее сегодня свои первые поединки на ЧА-2023 до 22 лет провели три казахстанки: Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды (52 кг) потерпели поражения и завершили выступление на первенстве, а Молдир Тойкова (50 кг) смогла выйти в следующий раунд.

Фото: sports.kz