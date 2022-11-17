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Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

17 Ноября 2022, 11:19
Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
17 Ноября 2022, 11:19

Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

ДЖЕННИН. КАЗИНФОРМ - В городе Дженнин (Ливан) проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В возрастной категории до 11 лет Казахстан достойно представила карагандинка Мария Лукьянова - она завоевала золотую медаль.

Среди спортсменок до 13 лет до четвертьфинала добрались Дарья Фу (Караганда), Айназ Адильгереева (Алматы), Мария Лукьянова (Караганда).


Фото: ttfrk.kz


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