Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

17 Ноября 2022, 11:19

17 Ноября 2022, 11:19

Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

ДЖЕННИН. КАЗИНФОРМ - В городе Дженнин (Ливан) проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.