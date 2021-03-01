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    22:39, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанка Мария Гречаная стала третьей на Sofia Trophy 2021

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Болгарии проходит турнир по фигурному катанию Sofia Trophy 2021. Казахстанка Мария Гречаная завоевала бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Спортсменка поднялась на третью ступень в юниорских соревнованиях. По сумме двух программ она набрала 144.08 балла. Первое место заняла бельгийка Нина Пинзароне - 186.90 балла. Второе место у Кимми Репонд (Швейцария) - 183.69.

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