Казахстанка Екатерина Быкова завоевала «золото» на турнире по тяжелой атлетике в Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Екатерина Быкова завоевала золотую медаль на крупном международном турнире по тяжелой атлетике в Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Она добилась успеха в весовой категории до 71 килограмма. В сумме двоеборья спортсменка смогла поднять 210 (93+117) килограммов.
Второе место осталось за Иолантой Вьор (Польша) - 195 килограммов. Третьей стала Марина Оман, представлявшая на турнире Израиль - 175 килограммов.
Alexander Cup проходит в городе Гродно. Ранее третьей стала Зульфия Чиншанло.