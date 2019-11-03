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    Казахстанка Екатерина Быкова завоевала «золото» на турнире по тяжелой атлетике в Беларуси

    3 Ноября 2019, 00:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Екатерина Быкова завоевала золотую медаль на крупном международном турнире по тяжелой атлетике в Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Она добилась успеха в весовой категории до 71 килограмма. В сумме двоеборья спортсменка смогла поднять 210 (93+117) килограммов.

    Второе место осталось за Иолантой Вьор (Польша) - 195 килограммов. Третьей стала Марина Оман, представлявшая на турнире Израиль - 175 килограммов.

    Alexander Cup проходит в городе Гродно. Ранее третьей стала Зульфия Чиншанло.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Беларусь
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