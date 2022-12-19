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    Казахстанка Диана Тасжанова установила два рекорда страны на международном турнире по плаванию

    19 Декабря 2022, 23:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская пловчиха Диана Тасжанова установила два рекорда Казахстана на турнире в Санкт-Петербурге (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Казахстана.

    «В период с 16 по 18 декабря в городе Санкт-Петербурге прошел ежегодный международный турнир «Кубок Владимира Сальникова». Соревнования проводились в 25-метровом бассейне.

    Казахстанская пловчиха, представительница Актюбинской области — Диана Тасжанова на данном турнире установила два рекорда Республики Казахстан: дистанцию 200 м баттерфляй она преодолела за 2:14,14 секунды и дистанцию 400 м вольным стилем - за 4:15,59 секунды», — говорится в сообщении в Федерации.

    Фото: Федерация плавания Казахстана
    Спорт Плавание
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