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    Казахстанка Аружан Сагандыкова уступила чемпионке Уимблдона-2022

    6 Сентября 2022, 10:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в первом круге юниорского US Open уступила третьей сеяной соревнования – Лив Ховде. Матч, который длился почти час, завершился со счетом 6:1, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    16-летняя Лив является четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге среди девочек и первой в США, а 17-летняя Сагандыкова занимает 58-ю строчку в мире и является лучшей среди казахстанских теннисисток. Для Аружан это большой опыт. На предыдущих юниорских «Больших шлемах» казахстанка лишь раз доходила до второго круга («Ролан Гаррос»), а на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне играла в квалификации.

    В парном разряде Аружан в дуэте с Сандугаш Кенжибаевой на старте уступили первым сеяным соревнования – чешке Люси Гавличковой и россиянке Диане Шнайдер 2:6, 3:6.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Теннис
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