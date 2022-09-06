Казахстанка Аружан Сагандыкова уступила чемпионке Уимблдона-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в первом круге юниорского US Open уступила третьей сеяной соревнования – Лив Ховде. Матч, который длился почти час, завершился со счетом 6:1, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

16-летняя Лив является четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге среди девочек и первой в США, а 17-летняя Сагандыкова занимает 58-ю строчку в мире и является лучшей среди казахстанских теннисисток. Для Аружан это большой опыт. На предыдущих юниорских «Больших шлемах» казахстанка лишь раз доходила до второго круга («Ролан Гаррос»), а на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне играла в квалификации.

В парном разряде Аружан в дуэте с Сандугаш Кенжибаевой на старте уступили первым сеяным соревнования – чешке Люси Гавличковой и россиянке Диане Шнайдер 2:6, 3:6.

Фото: ktf.kz



