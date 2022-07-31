Казахстанка Анна Данилина сыграет в финале турнира WTA 250 в Варшаве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам в полуфинале теннисного турнира в Варшаве одержала победу над Маей Хвалинска (Польша)/Джессикой Малечковой (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Исход первой партии решился на тай-брейке со счетом 7:6 (7:3) в пользу казахстанско-немецкого дуэта. Во втором сете Данилина и Фридзам разгромили соперниц, одержав сухую победу - 6:0.

За главный трофей соревнований BNP Paribas Poland Open Данилина/Фридзам поборются с дуэтом Катажина Кава (Польша)/Алисия Росольска (Польша).

Казахстанка занимает 19-ю позицию парного рейтинга WTA, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

Фото: ktf.kz

