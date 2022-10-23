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    Казахстанка Ангелина Лукас завоевала первый титул в профессиональном боксе

    23 Октября 2022, 01:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (1-0, 0 КО) провела свой второй бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Она выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), где встретилась с украинкой Аленой Гуриевой (1-2, 0 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов по две минуты, а на кону стоял титул чемпионки UBO International в наилегчайшем весе. Лукас одержала досрочную победу во втором раунде.

    Таким образом, Ангелина Лукас выиграла второй бой в профи и завоевала первый титул в профессиональной карьере, а Алена Гуриева потерпела третье поражение. Лукас является трехкратной чемпионкой Казахстана. После боя Лукас сказала следующее: «Сегодня я завоевала свой первый чемпионский титул! Дай Аллах, чтобы я еще завоевала для Казахстана много титулов! Алга, Казахстан!».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Видео Ангелина Лукас
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