Казахстанка Ангелина Лукас получила титульный бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в Instagram выступила с объявлением следующего боя среди профессионалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети в разделе сторис казахстанская спортсменка опубликовала анонс следующего боя, в котором она сразится за титул UBO International. Поединок состоится 17-го сентября в Алматы, имя соперницы пока не было объявлено.

Отметим, что Лукас имеет один бой в профессиональной карьере: в декабре прошлого года в Нур-Султане Ангелина одержала победу над украинской боксершей Светланой Василевской единогласным решением судей.





Фото:sports.kz