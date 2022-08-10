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    Казахстанка Ангелина Лукас получила титульный бой

    10 Августа 2022, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в Instagram выступила с объявлением следующего боя среди профессионалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На своей странице в социальной сети в разделе сторис казахстанская спортсменка опубликовала анонс следующего боя, в котором она сразится за титул UBO International. Поединок состоится 17-го сентября в Алматы, имя соперницы пока не было объявлено.

    Отметим, что Лукас имеет один бой в профессиональной карьере: в декабре прошлого года в Нур-Султане Ангелина одержала победу над украинской боксершей Светланой Василевской единогласным решением судей.


    Фото:sports.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс Ангелина Лукас
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