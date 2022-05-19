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    Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в финал ЧМ-2022 по боксу

    19 Мая 2022, 00:39

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по боксу будет представлена в финале чемпионата мира-2022 в Стамбуле (Турция) лишь одной спортсменкой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За «золото» у Казахстана поборется Алуа Балкибекова (48 кг).

    Как сообщалось, Жайна Шекербекова (52 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Дина Жоламан (54 кг) и Валентина Хальзова (70 кг) закончили выступление на ЧМ-2022 с «бронзой».

    Изначально же сборная Казахстана была представлена на мировом первенстве в Стамбуле двенадцатью спортсменками: до медалей не смогли добраться Назым Кызайбай (50 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Также проиграла Ангелина Лукас (52 кг), выступавшая за команду Fair Chance Team под флагом IBA

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Бокс
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