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    Казахстанка Аида Сатыбалдинова вернулась на ринг спустя три года и завоевала титул

    19 Июня 2022, 10:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) провела титульный бой в Коммерсе (США, штат Калифорния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Она сразилась с гаитянкой Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО). Этот поединок носил титульный характер – на кону стоял пояс чемпионки в легком весе по версии GBO, он был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа Сатыбалдиновой единогласным решением судей.

    Таким образом, Аида Сатыбалдинова одержала шестую победу в профессиональной карьере и выиграла чемпионский пояс GBO, а Джайка Павилус потерпела шестое поражение. Добавим, что для Сатыбалдиновой это был первый бой после трехлетнего простоя: в последний раз казахстанка дралась в июле 2019 года.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Бокс
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