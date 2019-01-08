Казахстанец возглавит международную экспедицию на вторую горную вершину мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский военнослужащий возглавит международную экспедицию на вторую по высоте горную вершину мира, передает пресс-служба Министерства обороны РК.

«Заслуженный мастер спорта по альпинизму, покоритель 14 восьмитысячников планеты и кавалер ордена «Құрмет», офицер Центра горной подготовки ЦСКА старший лейтенант Василий Пивцов возглавит международную экспедицию, которая совершит восхождение на вторую по высоте вершину планеты К 2 (Чогори)», - сообщили в пресс-службе МО РК.



Международная экспедиция планируется с января по февраль текущего года. В экспедиции примут также участие опытные альпинисты-высотники из Казахстана, Кыргызстана и России. Это единственный восьмитысячник мира, на вершину которого до сих пор никто не смог подняться зимой. Он находится в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая.

«Идея покорить вершину К2 в зимнее время не покидала меня со времен последней попытки восхождения в составе зимней польской экспедиции сезона 2002-2003 годов. Наша команда постоянно поддерживает физическую форму. Кроме того, уже несколько лет мы проводим экспедиции на местные 6- и 7-тысячники, которые по погоде и климату максимально приближены к условиям, c которыми мы можем столкнуться при восхождении. Экспедиция займет около двух месяцев, восхождение планируется провести в «гималайском стиле» - с установкой необходимого количества промежуточных лагерей, во время чего команда получит необходимую для восхождения высотную акклиматизацию», - рассказал альпинист ЦСКА старший лейтенант Василий Пивцов.