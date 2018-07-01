Казахстанец создал в Армении ассоциацию студентов из РК

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Ассоциация казахстанских студентов в Армении «Birlik» отмечает свое трехлетие. За короткий срок своего существования Ассоциация «Birlik» из небольшого кружка молодых энтузиастов превратилась в полноценный культурно-гуманитарный мост между Арменией и Казахстаном. Об этом в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель и основатель Ассоциации «Birlik», председатель Дискуссионного клуба «Armenia-Qazaqstan» Андраник Ованнисян.

- Андраник, расскажите о том, как родилась идея об организации Ассоциации для студентов из Казахстана, обучающихся в Армении?

- Думаю, стоит начать с того, что родился я в Армении, но еще в детском возрасте переехал в Казахстан, в Павлодар. Там я окончил среднюю школу - лицей №16, а получать высшее образование решил в Армении.

Хоть я и родился в Армении, но, вернувшись сюда в сознательном возрасте, я понял, что Казахстан стал неотъемлемой частью моей жизни. К примеру, моя тяга к родному Казахстану проявилась с первых дней учебы в Армении - я упорно искал среди студентов моего ВУЗа казахстанцев, гуляя по коридорам университета с казахстанским паспортом напоказ. Так что, можно сказать, что идея об организации, объединяющей казахстанцев, зародилась в моей голове еще в 2011 году, когда я начал учебу в армянском ВУЗе.





- А что сейчас из себя представляет «Birlik»?

- Ассоциация «Birlik» в нынешнем ее виде появилась в 2015 году. Сейчас в Армении обучаются порядка 100 казахстанских студентов. Нам удалось их всех объединить в одну большую семью. По линии нашей Ассоциации при необходимости каждому из них оказывается помощь по самому широкому спектру вопросов. Но главное, нам удалось наладить и поддерживать контакт наших студентов с посольством Казахстана в Армении. И сегодня Ассоциация казахстанских студентов в Армении - это уже не просто площадка для поддержания связей между земляками, но и полноценный инструмент для налаживания гуманитарных и культурных отношений между Арменией и Казахстаном.

- Какие интересные и значимые мероприятия «Birlik» Вам запомнились больше всего?

- По линии «Birlik» мы регулярно проводим в Армении различные мероприятия, круглые столы, посвященные культуре Казахстана, значимым казахстанским политическим событиям, с привлечением экспертов организуем обсуждения встреч официальных делегаций Армении и Казахстана, а также визиты официальных лиц обеих стран.

К примеру, в авторитетном армянском мозговом центре - Научно-образовательном фонде «Нораванк» - в мае 2017 года при активном участии представителей нашей Ассоциации прошел круглый стол «Проблемы и перспективы армяно-казахстанских отношений на современном этапе». В широком кругу экспертов нам удалось детально обсудить важные аспекты двусторонних отношений и предложить свое видение их дальнейшего развития.





Представители «Birlik» проводили и принимали участие в мероприятиях и в Казахстане. Например, в моем родном городе Павлодаре в рамках общенациональной программы «Рухани жаңғыру» я принял участие в работе круглого стола «Казахстанско-армянские отношения: четвертьвековое взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятие было посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном.

По линии гуманитарных мероприятий с участием представителей «Birlik» в декабре 2017 года был примечательный случай. Один из армянских ВУЗов организовал благотворительную акцию в доме-приюте второго по величине города Армении - Гюмри. По моей просьбе ребята из нашей студенческой Ассоциации приняли в этой акции активное участие. В итоге, мы не только оказали содействие проведению благотворительной акции, но и нашли нашего земляка в этом детском доме. Мальчика звали Артур, он родился в Темиртау, его родители погибли и он оказался у ближайших родственников в Гюмри. Однако ввиду тяжелых условий жизни его родственники были вынуждены отдать мальчика в детский дом.





- Какие планы на будущее?

- По линии Ассоциации огромное количество планов и идей. К примеру, в ближайшее время мы планируем провести встречи с различными армянскими общественными организациями Казахстана, в частности, с павлодарским областным армянским обществом «Айреник». А с началом учебного года мы планируем организовать встречу представителей Посольства Республики Казахстан в Республике Армения со студенческой молодежью одного из ведущих армянских ВУЗов - Российско-Армянского университета (РАУ).

Конечно, отсутствие прямого государственного или частного финансирования несколько огранивает наши возможности, но, благодаря активности и энтузиазму наших ребят, мы стараемся не сидеть сложа руки, а как можно чаще проводить или участвовать в различных мероприятиях и акциях.

- Спасибо за беседу!