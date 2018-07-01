Казахстанец Руслан Серикпулов встретится с кыргызским бойцом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА Руслан Серикпулов (13-5) выступит в главном поединке турнира NFC 15, сообщает СИА «SPORTINFORM».

4 августа в Актау Руслан Серикпулов встретится в октагоне с кыргызским бойцом Каныбеком Жаныбек улуу.

28-летний казахстанский файтер Руслан Серикпулов выступает на турнирах по смешанным единоборствам с декабря 2014 года. За это время он провел 18 поединков, в 13 из которых победил и в пяти потерпел поражения.

По информации сайта Sherdog.com, на счету кыргызстанца Каныбека Жаныбек уулу пять поражений и четыре победы.

Предстоящий бой станет реваншем и самым ожидаемым поединком турнира. Бойцы уже встречались на бойцовском шоу NFC 14, в мае этого года. Тогда победу решением судей в близком поединке одержал казахстанский боец.