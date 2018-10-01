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Казахстанец победил в групповой гонке на юношеской Олимпиаде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Глеб Брусенский выиграл групповую гонку на ЮОИ в Аргентине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Дистанцию 63,9 км Глеб Брусенский преодолел за 1:30:58. Другой наш спортсмен Евгений Фёдоров стал восьмым с результатом 1:31:03. Глеб заработал 100 очков, Евгений набрал 20 баллов.
«В целом гонка сложная, резкая, все атакуют. Ни за кем не успеешь. Мы старались, все отрывы ловили. В конце немного повезло, я отъехал со спортсменами из Люксембурга и Польши. Но польскому гонщику было тяжело ехать, он отстал. А вот с люксембуржцем хорошо сработались и уехали. И на финише я оказался сильнее, чем он», - отметил Глеб Брусенский.
Впереди у велогонщиков ещё три соревновательных дня. По итогам всех гонок определятся победители и призеры юношеских Олимпийских игр.
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