Казахстанец Канаев сразится за титул чемпиона Азии по К1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Галымжан Канаев проведет бой за титул чемпиона Азии по К1, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

28 июля в Капшагае состоится очередной турнир по смешанным единоборствам Лиги «ALASH PRIDE», в главном поединке которого казахстанец Галымжан Канаев столкнется в клетке с таджикским бойцом Олимом Хайтбеком. Бойцы разыграют пояс чемпиона Азии по К1 версии «ALASH PRIDE» в весовой категории 81 кг.

Соперник казахстанца Олим Хайтбек имеет рекорд из 6 побед и одного поражения.

Галымжан Канаев провел 6 боев в К1, в пяти из которых одержал победы и лишь один поединок проиграл.

В последний раз казахстанец выступал в апреле на турнире «ALASH PRIDE» в Шымкенте. В том поединке Канаев техническим нокаутом победил узбекского бойца Хуснидина «Муслима» Нишонова.