Казахстанец Канаев сразится за титул чемпиона Азии по К1
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Галымжан Канаев проведет бой за титул чемпиона Азии по К1, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
28 июля в Капшагае состоится очередной турнир по смешанным единоборствам Лиги «ALASH PRIDE», в главном поединке которого казахстанец Галымжан Канаев столкнется в клетке с таджикским бойцом Олимом Хайтбеком. Бойцы разыграют пояс чемпиона Азии по К1 версии «ALASH PRIDE» в весовой категории 81 кг.
Соперник казахстанца Олим Хайтбек имеет рекорд из 6 побед и одного поражения.
Галымжан Канаев провел 6 боев в К1, в пяти из которых одержал победы и лишь один поединок проиграл.
В последний раз казахстанец выступал в апреле на турнире «ALASH PRIDE» в Шымкенте. В том поединке Канаев техническим нокаутом победил узбекского бойца Хуснидина «Муслима» Нишонова.
- Парусный клуб открыли в Северном Казахстане
- Казахстан впервые примет этап Кубка мира по шорт-треку
- Британский художник посвятил картину второму бою Головкина и «Канело»
- Кто может выступить в андеркарде Головкин-Альварес II
- Казахстанка стала первой на турнире по стендовой стрельбе в Италии
- Казахстанский нокаутер озвучил свою грандиозную цель
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана