Казахстанец Дмитрий Ли стал чемпионом Паразиатских игр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парапловцы завоевали еще одну золотую медаль на проходящих в столице Индонезии городе Джакарте ІІІ Паразиатских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Паразиатских игр, казахстанский спортсмен Дмитрий Ли стал чемпионом Азии в категории S10 на дистанции 400 метров вольным стилем.

Также сегодня чемпион Паразиатских игр Зульфия Габидулина стала серебряным призером в категории S4 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Напомним, Дмитрий Ли ранее получил серебряную медаль на дистанции 200 метров и бронзовую медаль на дистанции 50 метров.

Автор: Мухтар Калимоллаулы