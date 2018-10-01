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Казахстанец Дмитрий Ли стал чемпионом Паразиатских игр

11 Октября 2018 20:46 86
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Казахстанец Дмитрий Ли стал чемпионом Паразиатских игр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парапловцы завоевали еще одну золотую медаль на проходящих в столице Индонезии городе Джакарте ІІІ Паразиатских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщается на сайте Паразиатских игр, казахстанский спортсмен Дмитрий Ли стал чемпионом Азии в категории S10 на дистанции 400 метров вольным стилем.

Также сегодня чемпион Паразиатских игр Зульфия Габидулина стала серебряным призером в категории S4 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Напомним, Дмитрий Ли ранее получил серебряную медаль на дистанции 200 метров и бронзовую медаль на дистанции 50 метров.

Автор: Мухтар Калимоллаулы

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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