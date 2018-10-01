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Казахстанец Дмитрий Ли стал чемпионом Паразиатских игр
11 Октября 2018 20:46 86
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парапловцы завоевали еще одну золотую медаль на проходящих в столице Индонезии городе Джакарте ІІІ Паразиатских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщается на сайте Паразиатских игр, казахстанский спортсмен Дмитрий Ли стал чемпионом Азии в категории S10 на дистанции 400 метров вольным стилем.
Также сегодня чемпион Паразиатских игр Зульфия Габидулина стала серебряным призером в категории S4 на дистанции 50 метров вольным стилем.
Напомним, Дмитрий Ли ранее получил серебряную медаль на дистанции 200 метров и бронзовую медаль на дистанции 50 метров.
Автор: Мухтар Калимоллаулы
Ключевые слова: Спорт,
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