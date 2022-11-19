Казахстанец Жалгас Жумагулов прошел взвешивание перед шестым боем в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов прошел взвешивание перед своим шестым поединком в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ночь с 19 на 20 ноября Жумагулов подерется с американцем Чарльзом Джонсоном в рамках турнира UFC Vegas 65 в Лас-Вегасе (США).

Накануне мероприятия спортсмен из Казахстана прошел официальную процедуру взвешивания. Вес Жалгаса составил 57.15 килограмма.

На данный момент казахстанец имеет одну победу и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова.



