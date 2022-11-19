Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанец Жалгас Жумагулов прошел взвешивание перед шестым боем в UFC

    19 Ноября 2022, 01:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов прошел взвешивание перед своим шестым поединком в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В ночь с 19 на 20 ноября Жумагулов подерется с американцем Чарльзом Джонсоном в рамках турнира UFC Vegas 65 в Лас-Вегасе (США).

    Накануне мероприятия спортсмен из Казахстана прошел официальную процедуру взвешивания. Вес Жалгаса составил 57.15 килограмма.

    На данный момент казахстанец имеет одну победу и четыре поражения.

    Ранее сообщалось, что UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова.
    Спорт Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина претендует на награду «Игрок года»
    Сборная Казахстана по футболу с тремя поражениями подряд завершила 2022 год
    Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    Детские команды «Барыса» и «Астаны» устроили массовую драку
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров