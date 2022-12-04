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    Казахстанец завоевал золото на Кубке мира по фехтованию на шпагах

    4 Декабря 2022, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит Кубок Мира по фехтованию среди юниоров по двум видам - шпага мужская и рапира женская, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Национальной федерации по фехтованию Казахстана в Instagram.

    В первый день соревнований наш спортсмен Лукин Богдан поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства Кубка Мира по фехтованию на шпагах.

    В полуфинале Богдан одолел представителя из Египта Shamel Youssef со счетом 15:7, а уже в финале встретился с хозяином турнира Timurov Meyirkhan из Узбекистана, где одержал победу со счетом 15:12.

    Мустафин Габидин, Тинников Георгий и Актаева София остановились в шаге от медали, проиграв в 1/8 финала.

    Сегодня состоятся командные встречи.
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