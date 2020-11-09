Казахстанец завоевал «золото» на чемпионате мира по самбо среди молодежи

НОВИ-САД. КАЗИНФОРМ - Палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook акимата Атырауской области.

«Молодой палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии», - говорится в сообщении акимата.

На чемпионате мира по самбо в городе Нови-Сад (Сербия) наш соотечественник Абылайхан Мейрамбекулы, боровшийся за победу в весовой категории 52 килограмма, в финале одолел своего молдавского соперника и стал чемпионом мира среди молодежи.