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Казахстанец завоевал вторую медаль на турнире по настольному теннису в Ливане

21 Ноября 2022, 10:45
Казахстанец завоевал вторую медаль на турнире по настольному теннису в Ливане
21 Ноября 2022, 10:45

Казахстанец завоевал вторую медаль на турнире по настольному теннису в Ливане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Джеззине (Ливан) завершается представительный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

15-летний карагандинец Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева) выступил в возрастной категории 19 лет и завоевал бронзовую медаль. 16-летний алматинец Абдулла Мамай добрался до четвертьфинала.

Ранее Алан стал чемпионом среди 17-летних теннисистов. Таким образом, в активе Алана - две медали.

Фото: sports.kz


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