+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 29 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец завоевал «серебро» на международном турнире по бадминтону

22 Августа 2021 12:22
Поделиться:
Казахстанец завоевал «серебро» на международном турнире по бадминтону

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Бенине состоялся финал международного турнира по бадминтону с участием казахстанца Дмитрия Панарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона WBA Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

В главном матче казахстанский спортсмен бился с Аманом Санжаем из Индии.

Победа осталась за соперником. Панарин финишировал с серебряной медалью.


Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона WBA
Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ
Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
Популярное
1 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
2 Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
3 За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
4 «Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
5 Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Читайте также
Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
ХК «Барыс» сыграл вничью со сборной Беларуси в товарищеском матче
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
«Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив