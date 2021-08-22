Казахстанец завоевал «серебро» на международном турнире по бадминтону

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Бенине состоялся финал международного турнира по бадминтону с участием казахстанца Дмитрия Панарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В главном матче казахстанский спортсмен бился с Аманом Санжаем из Индии.

Победа осталась за соперником. Панарин финишировал с серебряной медалью.