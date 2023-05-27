Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В городе Варна, Болгария, проходят финальные соревнования первого этапа Кубка мира в рамках серии Challenge cup по спортивной гимнастике. Эмиль Ахмеджанов набрал 13,800 балла в произвольной программе и завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира. Болгарский гимнаст набрал с 14,366 балла. Второе место занял венгерский спортсмен с результатом 14,833. Следует отметить, что это его первый успех среди взрослых. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 22 стран», — сообщили в Дирекции по развитию спорта.



