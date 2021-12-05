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    Казахстанец завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу

    5 Декабря 2021, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроженец Петропавловска Амир Закиров завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В рамках подготовки к Олимпийским играм - 2024 года в Париже состоялся чемпионат мира по Брейкингу (Брейк-данс), проведенный Международной Федерацией Танцевального Спорта WDSF. В составе команды Казахстана на чемпионате мира приняли участие Анарбекұлы Даулет, Аубакирова Диляра, Закиров Амир и Усманова Ирина.

    Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции.

    В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале.

    Однако уже в следующем баттле показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.

    Ранее Амир Закиров (B-Boy Amir) стал победителем мирового чемпионата по брейкингу Red Bull BC One.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада
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