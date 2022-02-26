Казахстанец завоевал бронзовую медаль турнира по греко-римской борьбе в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представляющий Казахстан в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг Тамерлан Шадукаев завоевал бронзовую награду турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Турция в эти дни принимает важный международный турнир по видам борьбы. Казахстанский «классик» Тамерлан Шадукаев завоевал бронзовую награду соревнований.

Представляющий Казахстан в весовой категории до 77 кг, Шадукаев в поединке за бронзовую медаль вышел на ковер против соперника из Сербии Виктора Немец. По итогам поединка казахстанцев завоевал бронзовую награду рейтингового турнира.

Напомним, в категории до 77 килограммов Демеу Жадраев не смог пройти Санана Сулейманова (Азербайджан), а Тамерлан Шадукаев проиграл Юнусу Басару (Турция).



