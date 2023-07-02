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    Казахстанец завоевал 10 золотых медалей на чемпионате по пауэрлифтингу в Гонконге

    2 Июля 2023, 23:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сотрудник Службы государственной охраны РК Айбар Ержанов стал восьмикратным чемпионом Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона по пауэрлифтингу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он завоевал 10 золотых медалей по всем видам классического и экипировочного пауэрлифтинга на чемпионате, проходившем 26-30 июня в Гонконге», - говорится в сообщении Службы государственной охраны РК, опубликованном на официальной странице в Instagram.

    Также, по данным ведомства, Айбар Ержанов дважды обновил рекорд Азии по классическому жиму.

    На чемпионате Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона участвовали более пятисот спортсменов из 40 стран.

    Казахстанца, вернувшегося сегодня с престижных соревнований с триумфом, встретили друзья и коллеги в аэропорту Астаны.

    Автор:

    Анеля Касымова

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